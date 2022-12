Tentes publicitaires personnalisées : les différents formats

Spécialisée dans la fourniture de structures gonflables publicitaires, la société PUBEO SAS est née en 2014 entre la Bretagne et la Normandie aux portes du Mont-Saint-Michel. Elle est le fruit de la collaboration de trois passionnés ayant fait le pari de l’indépendance. PUBEO SAS a pour but d’accompagner au plus près ses clients dans leur volonté de communiquer. C’est une société qui sait se mettre à la hauteur de vos projets publicitaires et traite des commandes de grosse ampleur, autant en France qu’à l’export.